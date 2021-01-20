Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı - Son Dakika

Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı

20.01.2021 12:26

- Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı Kendisine sürekli Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi yola yön tabelası yaptırdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi, masraflarını...

- Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı

Kendisine sürekli Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi yola yön tabelası yaptırdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi, masraflarını kendisi karşılayarak organize sanayi bölgesini gösterir tabela yapıp direğe monte etti . İşçi "Tüm sorun telefondaki navigasyonda. Telefonlardaki navigasyon organize sanayiyi yanlış adreste gösteriyor" dedi.

Kadirli- Sumbas yolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında bir iş yerinde işçi olarak çalışan Mustafa Bilgili kavşakta iş yerinin önünde durup sürekli olarak Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkınca, çareyi üzerinde ok işareti olan "Kadirli OSB 1 Km" yazılı tabela yaptırıp yola diktirmekte buldu. Tır şoförlerinin yolu karıştırmasındaki en büyük nedenin ise telefonlarda olan navigasyon uygulamalarında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinin yerinin yanlış yerde gösterdiğini belirten Mustafa Bilgili, "Kadirli Organize Sanayi Bölgesine gelen tırlar buradan dönüp Alibeyli köyüne gidiyor. Daha sonra köyden geri dönüyorlar. Biz adres tarifi yapa yapa bıktık usandık. Hep bize soruyorlar. Biz bu levhayı diktik. Yine bize inanmıyorlar telefondaki navigasyon Alibeyli köyünü gösterdiği için oraya gidip geri dönüyorlar. Uyardığımız halde levha yazdığımız halde yine de yanlış yöne gidenler var" dedi.

Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı
Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı
Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı
Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı

Mustafa Bilgili, Alibeyli, Osmaniye, Kadirli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adres soranlardan bıktı yola yön tabelası yaptırdı - Son Dakika


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