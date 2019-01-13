Son Dakika Haberleri: Adres Sordular, Bilmiyorum Deyince Vurdular

Adres Sordular, Bilmiyorum Deyince Vurdular

58 dakika önce

Adres sordular, bilmiyorum deyince vurdular Sokakta yürüyen iki şahsı yarım saat arayla bir araç içerisinden tabancayla vurarak yaralayan üç şüpheli yakalandı, şüphelilerin sordukları adresi bilmedikleri için 2 kişiyi vurdukları ortaya çıktıKONYA - Konya'da sokakta yürüyen iki şahsı yarım...

Adres sordular, bilmiyorum deyince vurdular
Sokakta yürüyen iki şahsı yarım saat arayla bir araç içerisinden tabancayla vurarak yaralayan üç şüpheli yakalandı, şüphelilerin sordukları adresi bilmedikleri için 2 kişiyi vurdukları ortaya çıktı

KONYA - Konya'da sokakta yürüyen iki şahsı yarım saat arayla vurarak yaralayan esrarengiz araçtaki üç şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin sordukları adresi bilmedikleri için iki kişiyi vurdukları ortaya çıktı.
Olay, Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen 19 yaşındaki Tamer Ö. ve arkadaşı Yunus Emre Y.'nin yanına bir araç yaklaştı. İki gence birini soran şüpheli şahıs daha sonra Tamer Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y. daha sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.'nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir araçtaki şahısların yolda kendilerine birini sorduğunu ardından da kendilerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri aynı mahallede Oktay T'nin de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisinin telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.
Polis esrarengiz aracın peşine düştü
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri görüntülerdeki minibüse ulaştı. Minibüsten yola çıkan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Necdet U. gözaltına alındı. Olayın ardından çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Necdet U'nun arkadaşı Hasan U. ile Kule Caddesinde kavgaya karıştığı ve Necdet U'nun kavgada bıçaklanarak yaralandığı tespit etti. Hastanede tedavi gören Necdet U.'nun ise olaydan kısa süre sonra taburcu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler Hasan U. ve Fatih K'yi gözaltına aldı.
"Adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık"
Polisteki ifadesi süren şüphelilerden Necdet U'nun ifadesinde, "Bıçaklı kavgadan sonra grubu bulmaya gittik. O sırada adres sorduk, adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık" dediği iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

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