Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı - Son Dakika
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Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı

28.04.2022 00:21
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı

Malatya'da bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen zanlı silahla ateş açtığı husumetlisini bacağından yaraladı.

Malatya'da bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen zanlı silahla ateş açtığı husumetlisini bacağından yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tornacılar sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen H.Y. (31) husumetlisi olduğu ileri sürülen müşteri İ.İ.'ye (27) silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan İ.İ. yaralanırken, H.Y. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı

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Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı - Son Dakika


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