Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular - Son Dakika

Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular

Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular, System.String[]

Adana'da adres sormak istedikleri vatandaşı, elini beline götürünce silahla vurup kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kemal Bulvarında otomobil ile giden Kemal K. (39) ile Osman A.(35) adres sormak için durdu. Adres sormak istedikleri kaldırımdaki Şahin Yılmaz (33) o sırada elini beline götürdü. Bunun üzerine Kemal K. ve Osman A. silahla ateş edip Şahin Yılmaz'ı yaralayıp kaçtı. Çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da yakalandı. Zanlılar ifadelerinde şahsı vurduklarını kabul edip adres sormak istediklerini, bu sırada şahsın elini beline götürdüğünü, bu nedenle korkup vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Şahin Yılmaz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adres sormak istedikleri vatandaşı vurdular - Son Dakika

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