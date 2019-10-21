Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

GAZİANTEP'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. 2 çocuk babası Yeter, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Gaziantep- Nizip Karayolu'nun bağlantı noktasında meydana geldi. Nakliye işiyle uğraşan İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak isteyen müşterisi ile yola çıktı. Yeter, gidecekleri yeri bulamayınca adres sormak için 27 AAZ 638 plakalı kamyonetinden indi. Ancak bu sırada İhsan Yeter'e henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası İhsan Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından İhsan Yeter'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.