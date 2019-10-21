Son Dakika Haberleri: Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
Son Dakika Güncel Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti

21 dakika önce

GAZİANTEP'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı.

Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti, System.String[]

GAZİANTEP'te küçükbaş hayvan almak için yola çıkan İhsan Yeter'e (34), adres sormak için kamyonetinden indiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen  araç çarptı. 2 çocuk babası Yeter, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Gaziantep- Nizip Karayolu'nun bağlantı noktasında meydana geldi. Nakliye işiyle uğraşan İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak isteyen müşterisi ile yola çıktı. Yeter, gidecekleri yeri bulamayınca adres sormak için 27 AAZ 638 plakalı kamyonetinden indi. Ancak bu sırada İhsan Yeter'e henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası İhsan Yeter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İhsan Yeter'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Jandarma ekipleri ise Yeter'e çarpıp kaçan sürücüyü belirleyerek için çalışma başlattı.


Gaziantep, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı İBB Haydarpaşa ve Sirkeci için hukuk mücadelesine start verdi Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]