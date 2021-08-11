2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun

Akşener'in konuşması sırasında sorulan soru ortamı gerdi, polis anında müdahale etti

Başkent karıştı! Yabancı uyruklular iki Türk gencini bıçakladı, mahalleli sokağa döküldü

Makyajsız görüntülenen Nesrin çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz

Ünlü sanatçıya büyük vefasızlık! Cenazesine katılanlar iki elin parmaklarını geçmedi

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir çevre yolu 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında Osman E. idaresindeki 32 HD 502 plakalı mermer yüklü tırın sürücüsü yol sormak için durup, Halil A. idaresindeki tıra bindi. Bu sırada Veli G. yönetimindeki 32 LZ 601 plakalı tır, Halil A. ile Osman E'nin bulunduğu park halindeki tıra çarptı.

Kazada Halil A .ile Osman E'nin bulunduğu tır şarampole yuvarlandı. Veli G. ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçlarda sıkışan Halil A, Veli G. ve Osman E'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil A. ile Veli G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.