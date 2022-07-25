Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı

25.07.2022 01:15
Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanan eşi için çağırdığı ambulansa yanlış adres verip sonra da geç geldiğini iddia eden genç, Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisinde kendisini yakmaya kalktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanan eşi için çağırdığı ambulansa yanlış adres verip sonra da geç geldiğini iddia eden genç, Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisinde kendisini yakmaya kalktı. Üzerine kolonya döküp çakmağı çakan genç, yanmaktan kaza için hastaneye gelen trafik ekibi sayesinde kurtulurken, omuz ve boyun bölgesinde 1. derece yanık oluştu. Trafik polisinin yangın tüpüyle müdahalede bulunarak söndürdüğü gencin, 225 promil alkollü olduğu belirlenirken, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Ahmet K. isimli genç, eşinin rahatsızlandığını belirterek 112'den ambulans istedi. Ambulansın geç geldiği iddiası üzerine ikametinde sağlık görevlileriyle tartışan genç, eşinin Manavgat Devlet Hastanesine getirilmesinin ardından kendisi de hastaneye geldi. Hastanenin acil servisinde ambulansın geç gelmesini ve eşiyle ilgilenilmediğini gerekçe gösteren Ahmet K., bağırıp çağırarak hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini ve yetkililerin yanına gelmesini istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından genç dışarı çıkarılırken, eşi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıktı. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen eve gitmeyi kabul etmeyen Ahmet K., eşinin hastaneden ayrılmasının ardından yeniden acil servise gelerek, hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini, şikayette bulunacağını tekrarladı. Görevlilerin hastane yetkililerinin bu saatte olmadığını söylemesi üzerine kantinden aldığı kolonya şişesini üzerine döken Ahmet K., özel güvenlik elemanlarının ve güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen çakmağı çaktı. Bir anda alev alan Ahmet K.'ye kaza olayı için acil serviste bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi duvarda asılı bulunan yangın tüpüyle müdahalede bulunurken, söndürmeye çalışan bir özel güvenlik elemanının da kolu yandı.

Vücudunun boyun ve omuz bölgesinde 1. derece yanık oluştuğu aynı zamanda 225 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.'ye ilk müdahale Manavgat Devlet Hastanesinde yapıldı. Bir süre acil servis girişinde güvenlik görevlileri nezaretinde dolaşan Ahmet K., eşinin ticari taksi ile gelerek raporlarını almasının ardından eşiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Diğer taraftan, Ahmet K.'nin 112'yi aradığında aşırı derecede alkollü olmasından kaynaklı ikametinin adresini yanlış vermesi nedeniyle ambulansın uzun süre adresi aradığı ve bundan dolayı olay yerine geç ulaştığı belirlendi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adresi yanlış verdiği ambulansın geç geldiğini iddia edip, kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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