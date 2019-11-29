Son Dakika Haberleri: Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu - Son Dakika

Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu

6 saat önce

Mersin'de İstanbul'da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.

Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu, System.String[]

Mersin'de İstanbul'da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kozmetik firma temsilcilerinin, İstanbul'a gönderilmek üzere bir kamyona yükledikleri kozmetik ürünlerin adresine teslim edilmediğini bildirerek şikayetçi olması üzerine harekete geçen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevkıyatı yapacak olan kamyon şoförünün ürünleri bir depoda sakladığını belirledi. Çay Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenleyen polis, söz konusu kamyonu kozmetik ürünlerle birlikte ele geçirdi. Sürücü İ.Ç.'nin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - MERSİN

İstanbul, Akdeniz, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
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