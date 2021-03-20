Adreste nüfus hizmeti devam ediyor - Son Dakika

Adreste nüfus hizmeti devam ediyor
20.03.2021 11:23
DÜZCE (İHA) – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Adreste nüfus hizmeti Düzce'de devam ediyor.
DÜZCE (İHA) – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Adreste nüfus hizmeti Düzce'de devam ediyor. Belirlenen ekipler, müdürlüğe gelemeyen kişilerin evlerine kadar giderek nüfus hizmeti veriyor.
Yaşlı, engelli ve nüfus müdürlüğüne gelemeyecek derecede olanlar için başlatılan Adreste nüfus hizmeti Düzce'de aralıksız bir şekilde sürüyor. Vatandaşların aldığı randevular kapsamında evlere giden ekipler, Camikebir Mahallesinde evlerinden dışarı çıkmakta güçlük çeken Mahir Kahveci, Nazmiye Kahveci ve Rafi Hizaldı'nın evlerine giderek nüfus hizmeti verdi. Korona virüs tedbirlerinin alınarak gidildiği evlerde 3 kişinin de kimlik kartı başvuruları alındı. - DÜZCE
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