Adria Tur'un Hırvatistan finaline "Kovid-19" engeli

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından Novak Djokovic Vakfının düzenlediği Adria Tur'un Hırvatistan ayağının finali iptal edildi.

Dimitrov'un yanı sıra Adria Tur'un geçen hafta sonu yapılan Sırbistan ayağında Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem gibi tenis dünyasından önemli isimler de yer almıştı. Djokovic ve Zverev'in, Zadar şehrinde düzenlenen Hırvatistan ayağında da boy göstermesi üzerine, bu akşam oynanacak Djokovic-Andrey Rublev finalinin tedbir amacıyla iptal edildiği açıklandı.

Turnuva direktörü Goran Ivanisevic, yaptığı açıklamada, Dimitrov'un test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiklerini belirterek, tenisçilerin ve turnuvayı takip eden herkesin sağlığı için final maçını iptal ettiklerini söyledi. Dimitrov'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Ivanisevic, "Final maçını iptal etmek zorundayız. Özür diliyorum, ama daha fazla insana virüs bulaşmasını istemiyoruz. Tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Dimitrov ile yakın temasta olan herkesin test edileceği belirtildi.