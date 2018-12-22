Adriano Cezalı Duruma Düştü
2 saat önce
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Beşiktaş
'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, Kasımpaşa
maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adriano, ikinci yarının ilk maçında Akhisar
deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mücadelenin 42. dakikasında Popov'a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır
tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:54 Kaynak: İHA
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