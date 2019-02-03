Son Dakika Haberleri: Adriano'dan Sözleşme Açıklaması

Adriano'dan Sözleşme Açıklaması

17 dakika önce

Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, Mayıs ayında bitecek sözleşmesiyle ilgili, "Ara transfer döneminde teklifler geldi.

Adriano'dan Sözleşme Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, Mayıs ayında bitecek sözleşmesiyle ilgili, "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetin ardından Güven Yalçın ve Adriano Correia karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güven Yalçın, başlarda biraz zorlandıklarını ifade ederken penaltı ve golün ardından açıldıklarını söyledi. Gol yememeleri gerektiğini de belirten Yalçın, "Şansımızı değerlendirdik ve golleri attık. Gol yememeliydik onu da düzelteceğiz" dedi.

Shinji Kagawa'yı da değerlendiren Yalçın, "Bize çok katkı sağlayacak. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu" dedi. Yalçın, forvet ve sol kanatta iyi oynadığını da söyledi.

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Adriano Correia da mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4'üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" dedi.

Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor
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