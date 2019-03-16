Son Dakika Haberleri: Adriano Devam Edemedi

Adriano Devam Edemedi

58 dakika önce

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano'nun yerine sol bek olarak forma giydi. Necip Uysal'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Spor
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