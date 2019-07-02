Adriano Facchini Giresunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bu bağlamda kaleci Andriano Facchini'yi renklerine bağladı.
Giresunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz
temsilcisi, bu bağlamda Andriano Facchini'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde Unio Madeira, Gil Vicente
, Karabükspor
, Nacional, Desportivo Aves, Al-Batin formaları giyen Brezilyalı tecrübeli kaleci, Giresunspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. - GİRESUN