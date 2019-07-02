Son Dakika Haberleri: Adriano Facchini Giresunspor'da
Son Dakika Spor Haber

Adriano Facchini Giresunspor'da

28 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.

Adriano Facchini Giresunspor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bu bağlamda kaleci Andriano Facchini'yi renklerine bağladı.

Giresunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, bu bağlamda Andriano Facchini'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde Unio Madeira, Gil Vicente, Karabükspor, Nacional, Desportivo Aves, Al-Batin formaları giyen Brezilyalı tecrübeli kaleci, Giresunspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
giresunspor, spor toto, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki! Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'a geldi Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:28:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adriano Facchini Giresunspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]