Son Dakika Haberleri: Adrien Rabiot, ilk Juventus basın toplantısı düzenledi
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Adrien Rabiot, ilk Juventus basın toplantısı düzenledi

1 saat önce

Adrien Rabiot, ilk basın toplantısını Juventus'ta verdi. Orta saha oyuncusu, Serie A şampiyonları hakkında Bianconeri ikonu Gigi Buffon ile konuştuğunu açıkladı. Dugout'ta ne söylediğini kontrol et.

Adrien Rabiot, ilk basın toplantısını Juventus'ta verdi. Orta saha oyuncusu, Serie A şampiyonları hakkında Bianconeri ikonu Gigi Buffon ile konuştuğunu açıkladı. Dugout'ta ne söylediğini kontrol et.
Adrien Rabiot, ilk Juventus basın toplantısı düzenledi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05 
Juventus, Spor
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