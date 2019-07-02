Adrien Rabiot, ilk Juventus basın toplantısı düzenledi
1 saat önce
Adrien Rabiot, ilk basın toplantısını Juventus'ta verdi. Orta saha oyuncusu, Serie A şampiyonları hakkında Bianconeri ikonu Gigi Buffon ile konuştuğunu açıkladı. Dugout'ta ne söylediğini kontrol et.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05
Adrien Rabiot, ilk basın toplantısını Juventus
'ta verdi. Orta saha oyuncusu, Serie A şampiyonları hakkında Bianconeri ikonu Gigi Buffon ile konuştuğunu açıkladı. Dugout'ta ne söylediğini kontrol et.
Inter, Lazaro'yu 22 milyon euroya transfer etti!
Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu
İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu
Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!