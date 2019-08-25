Son Dakika Haberleri: Adryan Oliveira Tavares imzayı attı
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Adryan Oliveira Tavares imzayı attı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, FC Sion takımdan transfer ettiği Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Adryan Oliveira Tavares imzayı attı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, FC Sion takımdan transfer ettiği Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar İsviçre 1. Lig ekiplerinden FC Sion forması giyen orta saha oyuncusu Adryan Oliveira Tavares ile opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Resmi sözleşmeyi imzalayan Tavares ardından sarı-kırmızılı formayı giydi.


Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz İsviçre 1. Lig ekibi FC Sion'dan Adryan Oliveira Tavares ile Sportif Direktörümüz Erdem Kemaloğlu'nun katılımıyla, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, İsviçre, Fc Sion, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
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