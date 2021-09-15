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ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi - Son Dakika

ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi

15.09.2021 14:49
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi, System.String[]

Aydın'da 1995 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye'de birçok örnek projeye imza atan Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin (ADSYB) 9. Olağan kongresi yapıldı.

Aydın'da 1995 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye'de birçok örnek projeye imza atan Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin (ADSYB) 9. Olağan kongresi yapıldı. Kongrede Mevcut Başkan Mehmet Sedat Güngör yeniden seçilerek güven tazeledi.

TARİŞ Aydın Pamuk Birliği tesislerinde gerçekleştirilen Divan Başkanlığını Türkiey Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan'ın yaptığı kongreye üyelerin yanı sıra Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, Arif Gürdal, çeşitli oda ve birliklerin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede 18 madde oy birliği ile geçerken Birliğin çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanı Mehmet Sedat Güngör, yetiştiricilere en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Birliğin kuruluşundan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yapan Başkan Güngör, "1995 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4 bin 243 asil ve 27 bin 297 yedek üye olmak üzere toplam 31 bin 540 üye sayısına ulaşmıştır. Ülke hayvancılığın gelişmesinde Aydın ilinin önemli bir merkez oluşturduğunun altını çizmek gerekmektedir. Birliğimiz faaliyetlerini Sorumlu Müdür'e bağlı (3) adet şube müdürlüğü altında 46 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden 13 personel ile hizmet alımı yapılmaktadır. Bunun yanında 30 araç ve karantina işletmemizde 2 traktör ile üyelerimize hizmet sunmaktayız" dedi.

Birliğin soykütüğü çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Mehmet Sedat Güngör, E-Islah verilerine göre 2020 yılı sonunda Aydın genelinde 4 bin 243 soykütük işletmesinde 82 bin 053 baş inek ile toplam 191 bin 905 baş sığır, ve 27 bin 297 adet önsoykütük işletmesinde 98 bin 478 baş inek ile toplam 232 bin 901 baş sığır mevcudu olduğunu, tüm kayıtların da tutulduğunu belirtti.

ADSYB olarak ıslah faaliyetlerinin yanında yetiştiricilerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak için çeşitli eğitim çalışmaları ve projeler de yürüttüklerini kaydeden Başkan Güngör, 'ADSYB Damızlık Düve İşletmesi Projesi' ile de birliğe ait yaklaşık 92 dönüm arazide 500 başlık yüzde 50'si Bakanlık tarafından destekli 500 başlık düve işletmesi kurulduğunu kaydetti.

ADSYB Başkanı Mehmet Güngör, bu hedefleri üyelerin destekleri ile gerçekleştirdiklerini kaydederek birlik üyelerine ve yönetimine teşekkür etti.

Aydın İli damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yeni yönetimi Mehmet Sedat Güngör Başkanlığı'nda Adnan Elmacı, Ufuk Sayın, Ercan Türkoğlu, İsmet Ünal, Halim Özbaşlı ve Gürkan Yıldırım'dan oluştu. Birliğin Denetleme Kuruluna da Metin Korkmaz, Kamil Doygun ve Beyhan Arıcıoğlu getirildi. - AYDIN

ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi
ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi

Mehmet Sedat, Damızlık, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ADSYB'de Başkan Güngör güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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