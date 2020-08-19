ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi - Son Dakika

ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer alarak Aydın'ın gururu oldu.

ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer alarak Aydın'ın gururu oldu. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir zirveye ulaştığını belirtti.

Akademik başarıları ve öncü projeleri ile dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanına göre TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasından 23. sırada yer aldı. Ege Bölgesi'nde en çok bilimsel proje üreten 3'üncü üniversite olduklarının altını çizen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "28 yıllık üniversitemiz TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanına göre 217 üniversite içinden 23'üncü oldu. 1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarihinde ilk kez böyle bir zirveye ulaştı. Birçok önemli üniversiteyi geride bıraktık. Akademik üretim noktasında elde ettiğimiz bu muazzam performans, üniversitemiz öğretim üyelerine yapılan atıf sayısında da önemli bir derece almamızı sağladı. Üniversitemiz TR Dizin'de 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite oldu. Bu istatistikler bize Ege Bölgesi'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin ardından en çok bilimsel çalışma üreten 3. üniversite olduğumuzu gösterdi. TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 45 proje ile en çok proje üreten 25. üniversite olduk. Bu istatistikler, yönetsel hedeflerimizin temelindeki 'akademik performansı arttırma' misyonumuzda başarıya ulaştığımızı gösteriyor. Ancak bununla yetinmek bir yana, performansımız daha büyük başarıları hedeflememiz için bize güç veriyor. Akademik vizyonumuz için durmaksızın üreten tüm öğretim üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ederim" dedi.

"Aydın'ı dahada gururlandıracağız"

ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde geldiği en önemli noktalardan olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir; "Bu yaşadığımız gurur ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde geldiği en önemli noktalardan biri hatta belki de en iyisidir. Ama bu yetmez, hiç şüphesiz Allah'ın izni ve kıymetli akademik personelimin de desteğiyle daha da ilerleyeceğiz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde, Aydın'ın çalışkan insanları, üniversitemizin kıymetli akademisyenleri ve yaptığımız çalışmalara destek olan sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile daha büyük projelerde inşallah Aydın'ı ve Aydınlı hemşerilerimizi daha da gururlandıracağız. Biz üniversitemizde milletimizin geleceğini inşa ediyoruz. Ülkemizin 2023, 2071 gibi büyük hedeflerine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde başaracağız demiştik; şimdi her alanda yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Şüphesiz durmadan, yılmadan daha iyiye ulaşmanın planlarını üretmeye devam edeceğiz. Ulaştığımız her hedefte çıtayı daha yükseğe taşıyacağız. Devletimiz, milletimiz, Aydınımız için en iyi olmayı hedefleyeceğiz" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu         
17:28
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu         
17:28
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok         
16:53
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi         
14:50
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz         
14:16
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi         
12:28
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü         
11:46
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı         
09:32
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar         
23:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 21:49:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei