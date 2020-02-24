ADÜ 25.Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor ADÜ 25.Spor Şenlikleri başladı - Son Dakika Spor

ADÜ 25.Spor Şenlikleri başladı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 25. Spor Şenlikleri Binali Yıldırım Spor Salonu ve Spor Tesisleri'nde başladı.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 25. Spor Şenlikleri Binali Yıldırım Spor Salonu ve Spor Tesisleri'nde başladı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in açılışını yaptığı ilk gün müsabakalarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı ve Spor Koordinatörü Doç. Dr. Reşat Kartal, dekanlarımız, öğretim üyeleri, personeller ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in öğretim üyeleri ile gerçekleştirdiği personel 3x3 basketbol gösteri maçı ile başlayan spor şenliği ilk gün müsabakaları, Rektör Aldemir'in halı saha futbol müsabakaları ve erkekler 3x3 basketbol müsabakalarının başlangıç atışını yapması ile devam etti.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Burada hiç kimsenin amacı skor değil çok değerli bir sosyal aktivite adına bir aradayız. Bu anlamda Spor Şenliklerimizin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin spor alanında bizleri gururlandıran başarıları var. Üniversitemiz 25. Spor Şenliği müsabakalarının centilmenlik kuralları çerçevesinde gerçekleşmesini temenni ederek, öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.


Doç. Dr. Reşat Kartal ise "Üniversitemiz Spor Şenlikleri, spor alanında yapılan en güzel şenlik diyebilirim. Biz bu kapsamda branş sayısı ve fikstür açısından spor alanında en iyi organizasyon yapan üniversiteyiz. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Binali Yıldırım, Selçuk, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
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