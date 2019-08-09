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ADÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in ev sahipliğinde Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde ADÜ ailesi bir araya geldi.

ADÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in ev sahipliğinde Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde ADÜ ailesi bir araya geldi.

Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter V. Erdal Meşe, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'un yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personelimiz katıldı.

Rektörlük binası protokol girişinde yoğun bir katılımla gerçekleşen törende; kardeşlik, yardımlaşma, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bu duygularla ADÜ Ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, personelimizin bayramlaşma töreni vesilesiyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kurban Bayramının İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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