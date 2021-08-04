ADÜ'den Karacasu'ya arama kurtarma desteği - Son Dakika

ADÜ'den Karacasu'ya arama kurtarma desteği

ADÜ\'den Karacasu\'ya arama kurtarma desteği
Son Güncelleme: 04.08.2021 16:19

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu'da çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı ADÜ Arama Kurtarma Ekibi, Karacasu'da çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'nde meydana gelen yangın ile ilgili söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken ADÜ Arama Kurtarma Ekibi de orman yangınına müdahale çalışmalarına 12 kişilik ekip ile destek veriyor. Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Yılmaz, İş Sağlığı Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nadir Savaş Öter, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun yer aldığı ekipte ADÜ akademik ve idari personeli de yer alıyor.

"Yüce milletimiz bu felaketin de üstesinden gelecektir"

Ülke genelinde son günlerde meydana gelen orman yangınlarının derin üzüntüsünü hissettiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "Meydana gelen orman yangınları doğamız, canlılarımız ve ekosisteme büyük zarar verdi. Yangında kaybettiklerimizin yaralarını elbette saracağız, yüce milletimiz bir olarak bu felaketin de üstesinden gelecektir" dedi.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinden bilgi alan Rektör Aldemir; "ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin tüm varlığıyla, elinden geleni yaparak yangın bölgesinde destek sağlayacağına inancım tam. Yangın bölgelerinde destek veren her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

ADÜ Arama Kurtarma Ekibinin yangın, arama kurtarma ve deprem ile ilgili eğitimler aldığını belirten Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter ise "Güçlü bir ekibiz, kriz merkezinin bize verdiği görevleri yaparak yangın bölgesinde sosyal destek sağlayacağız. Bölgemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ise "Ülkemizde başlayan orman yangınları ilimizde de maalesef değişik bölgelerde ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin olağanüstü durumlar için oluşturmuş olduğu Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu, Umut Derneği ile beraber bölgemizdeki aktif yangınlara müdahale için destek sağlayacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Karacasu, Yangın, 112, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ADÜ'den Karacasu'ya arama kurtarma desteği - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu
15:53 Bahçeli'den, Avrupa Birliği'nin ''Türkiye'' raporuna sert tepki: Sizinle doğmadık
15:48 Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kaza anı kamerada
15:28 Paşinyan'dan skandal iddia: Azerbaycan etnik temizlik için operasyon başlattı
15:00 2 yıl önce evlenen Ariana Grande ve Dalton Gomez boşanma kararı aldı
14:51 Tartıştığı kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü
14:17 Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü: Desteğimiz sizinle
14:13 Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişeliyiz
14:07 Hindistan'da 26 parmakla dünyaya gelen bebek tanrıça olarak görülüyor
13:43 Karısını bıçaklayarak öldüren zanlının ilk sözleri: Pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 16:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: ADÜ'den Karacasu'ya arama kurtarma desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement