ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

09.12.2020 10:59
ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Kurulu'nun ilk toplantısı, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Kurulu'nun ilk toplantısı, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Aktürk ve öğretim üyeleri katıldı.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Aktürk, yaptığı konuşmada, "Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talepleriyle üniversitemizde yeni bir açılım başladı ve Bilim Kurulumuz kuruldu. Ortak hedefimiz; üniversitemizi var olduğu noktadan çok daha iyi bir noktaya getirip, ülkemizde bilimsel anlamda adından söz edilir bir üniversite haline getirmek" dedi.

Dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listede yer alan Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk, Prof. Dr. Atila Yüksel ve Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar'ı tebrik ederek konuşmasına başlaya Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyelerinin başarısının üniversite adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kurulu ile üniversitenin bilimsel çalışmalarının ivmesinin artacağını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Bilim Kurulunun, proje değerlendirme, destekleme ve ilerletme, projeyi kabul edilebilir noktaya getirilmesi konularında sorumluluk almasının yanı sıra bilimsel etkinliklerin oluşturulmasını sağlayarak üniversitede bilim adına yürütülecek çalışmalarda etkin rol oynayacağını aktardı.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Huzur ve sükünet ile çalışacağız buda bilimsel çalışmalarımızın etkinliğine yansıyacak. Değerli öğretim üyelerimiz ile Bilim Kurulumuz Üniversitemizin gündemini oluşturabilecek güçte, bizlerde alınan kararlarda bilimin ışığında hareket edeceğiz. ADÜ büyük bir aile, bilimsel çalışmalarda edinilen başarılarda hepimizin gururudur" diye konuştu.

Bilim dünyası ve bilim insanlarının olayları bilimsel açısından değerlendirerek gündeme uygun projeler yürütmesi gerektiğini vurgulayan üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bilim Kurulumuz ile şehrin dinamiklerine ve gündeme uygun çalışmalar yürüteceğiz. Üniversitemiz lokomotif özelliği yapabilecek bir kurumumuz Bilim Kurulumuzda objektifliği kaybetmeden ülkemiz, Aydınımız ve üniversitemiz için çalışarak bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak." dedi.

Bilim kurulunun görev ve misyonlarının görüşüldüğü toplantı, öğretim üyelerinin öneri, görüş ve katkılarını sunması ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Kongre, Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Bilim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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