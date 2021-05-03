ADÜ Çine MYO'da gıda denetimi ve sektör tecrübeleri konuşuldu - Son Dakika

ADÜ Çine MYO'da gıda denetimi ve sektör tecrübeleri konuşuldu
03.05.2021 12:19
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Gıda Denetimi ve Sektör Tecrübeleri' konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Gıda Denetimi ve Sektör Tecrübeleri' konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Ali Göncü'nün yaptığı söyleşiye, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Yüksek Mühendisi Emre Tümer, Gıda Teknikeri Uğur Ergin ve Gıda Mühendisi Bekir Davran konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide gıda denetimi ve sektör tecrübelerini öğrencilerle paylaşan konuşmacılar, mezun olacak olan öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulundu.
Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN
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