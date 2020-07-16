ADÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği yapıldı - Son Dakika

ADÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuyucak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuyucak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

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Panele, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kuyucak MYO Müdürü Prof. Dr. Hamdi Avcı, akademik ve idari personelimiz katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Kuyucak MYO Müdürü Prof. Dr. Hamdi Avcı, "15 Temmuz 2016 millet olmanın yüceliğini, birlik olmanın gücünü gösterdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Türk milleti tarihinde yaşadığı savaşlara açlığa ve kıtlığa rağmen yeniden ayağa kalkmayı her zaman başarmıştır. Bağımsızlığını ve özgürlüğünü hiçbir şey ile değiştirmeyeceğini birçok kere dünyaya göstermiştir. Tarihimiz ecdadımızın yazdığı destanlarla doludur 15 Temmuz gecesi de Türk milleti kahramanlıklarına bir yenisini daha eklenmiştir. Türk milleti demokrasi ve bağımsızlık nöbetine devam etmektedir." sözlerinin ardından 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe ilişkin video ve slayt gösteriminin ardından konuşmasını yapan Nazilli Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Ülkemizin anayasa ve demokrasi tarihi, 20. yüzyıldan günümüze ülkemizdeki darbeler ve darbe girişimleri konularını dinleyicilerle paylaştı.


Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu konuşmasında "Demokrasi, hukukun üstünlüğü, halkın egemenliği gibi kavramlar emek isteyen ve zaman içerisinde topluma ve siyasal sisteme yerleşen unsurlardır. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi, kahraman Türk Halkı'nın, ordu içindeki darbecilerle savaşan kahraman askerlerin ve kahraman emniyet güçlerinin direnişi sonrasında başarısız bir darbe girişimi olarak Türkiye'de hafızalardan silinmeyecek bir iz bırakmıştır. Bu darbe girişiminin sivil bir tepki ve direnişle bastırılması azımsanmayacak bir öneme sahiptir." dedi.


Aydın İktisat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu, Batılı yayın kuruluşlarının, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan insanların amacının sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu savunduğunu belirtti. Bilgenoğlu, "Batılı yayın kuruluşları, Türk vatandaşlarının yakalanan askerlere işkence yapmakla suçlayarak pek çoğu gerçek olmayan rahatsız edici fotoğraflar yayınladı. Bütün bu açıklamalar batı medyasının, 15 Temmuz'da Türk halkının, Türk demokrasisini korumaya çalıştığını ve bu uğurda vatandaşların hayatını kaybettiğini göstermekte sınıfta kaldığını göstermektedir" dedi.


Darbe sonrası süreçte batı dünyasının, Türkiye gibi ülkelere demokrasi ve insan hakları dersi vermenin ahlaki zeminini kaybettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu, batılı yayın kuruluşlarında 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde çıkan haberi katılımcılarla paylaştı.


Program, Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu'na, Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu'na teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi. - AYDIN

Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği yapıldı - Son Dakika

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