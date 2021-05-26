ADÜ'de 3. lojistik söyleşileri gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3.lojistik söyleşileri gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Lojistik Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Batuhan Çullu'nun gerçekleştirdiği etkinliğin konuğu özel bir işletmenin Operasyon Müdürü Uğur Kuzakçı oldu. İşletmelerini tanıtarak, kruvaziyer sektörünün güncel durumu hakkında öğrencilerle paylaşımda bulunan Uğur Kuzakçı, çalışma hayatına yeni başlayan öğrenciler için kruvaziyer ve deniz turizmi sektöründe pek çok fırsat olduğunu, limanlarda atık yönetimi ve lojistiği alanında girişimci açığı olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları cevaplayan Kuzakçı, pandeminin sektöre ve Türkiye turizmine etkisi üzerine olan soruları, işletmelerinin örnek uygulamaları üzerinden açıkladı. Etkinlik, Uğur Kuzakçı, Araştırma Görevlisi Batuhan Çullu, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil Bircan ve Dr. Öğretim Üyesi Açelya Sipahi'nin teşekkür ve iyi dilek mesajlarıyla tamamlandı. - AYDIN