ADÜ'de Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi verildi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi, öğretim üyeleri bloğu seminer salonunda gerçekleşti.



Sivil Savunma Amiri Hasan Alp eğitimde, HAP (Hastane Afet Planı) temel afet bilinci, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, YOTA (Yapısal Olmayan Tehlike), UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyoaktif-Nükleer Olaylar), acil durum ve afet triajı konularında bilgi verdi.



Afetlerdeki büyük zararı; önceden yapılmış kurumsal, bölgesel ve ulusal afet planları olmayan, hazırlıksız yakalanan toplumların gördüğünü belirten Hasan Alp, temel afet bilincinin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.



'Depremden korkmayalım tedbir alalım' diyen Alp, kırmızı kodun deprem ve yangın durumunda verilmesi gereken kod olduğunu belirtti ve deprem çantasında bulunması gerekenler, depremde durulması gereken pozisyon, yangınla mücadele ve yangınların sınıflandırılması hakkında bilgi verdi.



Acil durum ve afetlerde, çalışanların ve hastaların görecekleri zararın en alt düzeye indirilmesi amacıyla yapılan eğitim, soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN