ADÜ'de arama kurtarma iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Sivil Savunma Birimi, Umut Arama ve Kurtarma Derneği, koordinasyon ve iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter ve Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Halise Çinar ve Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter ve Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay ve Umut Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda, ADÜ destek elemanlarına verilecek olan yangın, tahliye, arama ve kurtarma eğitimleri, ilkyardım konularında verilecek olan uygulamalı eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma kapsamında yapılacak olan tatbikatlar görüşüldü.

Toplantıda, uygulama ve tatbikatların üniversitenin yaklaşık 40 farklı biriminde yapılması planlandı. Umut Arama ve Kurtarma Derneği'nin de tatbikat ve uygulamalara katılacağının görüşüldüğü toplantıda, Dernek Başkanı Veli Tiryaki uygulamalı eğitimlerin ve tatbikatların yapılacağı birimlerde Üniversite akademik ve idari personellerine deprem eğitimi verecek. - AYDIN