Adü'de Arkeojeofizik Konferansı Gerçekleşti
1 saat önce
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığının düzenlediği konferanslar kapsamında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığının düzenlediği konferanslar kapsamında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel'in konuşmacı olarak katılımıyla "Arkeolojik Çalışmalarda Jeofizik Uygulamalarının ve Yeraltı Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi" konferansı gerçekleşti.
Son yıllarda arkeoloji bilimi ile birlikte arazi çalışmalarında sıklıkla kullanılan disiplinler arası çalışmalardan biri olan arkeojeofizik hakkında bilgilerin sunulduğu konferansa, arkeoloji öğrencileri ilgi gösterdi. Toprağa herhangi bir müdahale yapılmadan yer altının görüntülenmesi ve elde edilen sonuçların analiz edilmesinden oluşan arkeojeofizik çalışmalarında jeofizik mühendisleri ve arkeologların birlikte çalıştıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, arkeolojik çalışmalarda kullanılan jeofizik uygulamaların temel prensipleri ve arkeolojideki kullanımları hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Yüksel, Anadolu'daki antik kentlerde yapılan uygulamalar hakkında da bilgiler verdi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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