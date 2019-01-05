Son Dakika Haberleri: Adü'de Arkeojeofizik Konferansı Gerçekleşti

Adü'de Arkeojeofizik Konferansı Gerçekleşti

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığının düzenlediği konferanslar kapsamında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr.

Adü'de Arkeojeofizik Konferansı Gerçekleşti, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığının düzenlediği konferanslar kapsamında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel'in konuşmacı olarak katılımıyla "Arkeolojik Çalışmalarda Jeofizik Uygulamalarının ve Yeraltı Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi" konferansı gerçekleşti.

Son yıllarda arkeoloji bilimi ile birlikte arazi çalışmalarında sıklıkla kullanılan disiplinler arası çalışmalardan biri olan arkeojeofizik hakkında bilgilerin sunulduğu konferansa, arkeoloji öğrencileri ilgi gösterdi. Toprağa herhangi bir müdahale yapılmadan yer altının görüntülenmesi ve elde edilen sonuçların analiz edilmesinden oluşan arkeojeofizik çalışmalarında jeofizik mühendisleri ve arkeologların birlikte çalıştıklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, arkeolojik çalışmalarda kullanılan jeofizik uygulamaların temel prensipleri ve arkeolojideki kullanımları hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Yüksel, Anadolu'daki antik kentlerde yapılan uygulamalar hakkında da bilgiler verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:37:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adü'de Arkeojeofizik Konferansı Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]