ADÜ'de 'Asistan Uyum Programı' gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de 'Asistan Uyum Programı' gerçekleşti

6 saat önce

Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ADÜ'de 'Asistan Uyum Programı' gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Ünivesitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


Toplantı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar"ın açılış konuşmalarıyla başladı.


Tıp Fakültesi öğretim elemanları; TUEK tanıtımı, tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, kalite güvence sistemi konularında asistanlara sunum yaparak, EBYS ve MİA kullanımı hakkında bilgi verdi.


Katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle program sona erdi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:39 Kaynak: İHA
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