Son Dakika Haberleri: Adü'de "Büyüklere Masallar" Etkinliği Gerçekleştirildi

Adü'de "Büyüklere Masallar" Etkinliği Gerçekleştirildi

1 saat önce

55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyüklere Masallar" etkinliği, Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Adü'de
55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyüklere Masallar" etkinliği, Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

'Masalların Yaşı Yoktur' cümlesiyle her yaşta insanın masal dünyasında buluşması gerektiğini savunan Ayşe Ekşi, birbirinden güzel etkileyici masallarla katılımcıları farklı diyarlara götürmeyi başardı.

İlginin yoğun olduğu etkinlik sonunda katılımcılar, Ayşe Ekşi'ye masallar hakkında sorular sordu. Büyüklere Masallar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özden Demircioğlu Faydalıgül'ün, Ayşe Ekşi'ye teşekkür belgesini sunmasıyla son buldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:20 Kaynak: İHA

Merkez, Adnan Menderes Üniversitesi, Kütüphane Haftası, Güncel
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