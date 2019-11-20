ADÜ'de çevre temizliği etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

European Medical Students Associatıon (EMSA) Öğrenci Topluluğu üyeleri, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, çevreye duyarlılık oluşturmak amacıyla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde çöp topladı.

Etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, hastane doktorları ve öğrenciler katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Ünüvar, hastaneye günde 4 bin 500 kişinin geldiğini, herkesin çevre temizliği konusunda hassas davranması gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerinden Berk Mutlu ise "Bazen dışarıda gezdiğimiz zaman atılmış çöpler, sigara izmaritleri oluyor. Burası bizim evimiz. Çevre bilinci oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım başarılı olmuşuzdur." dedi.