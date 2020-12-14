ADÜ'de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı - Son Dakika

ADÜ'de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı

14.12.2020 10:32
ADÜ'de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı, System.String[]

Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı ile evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden derslerine devam eden Adnan Menderes Üniversitesi, 2020-2021 Güz Dönemi çevrimiçi ara sınavların tamamladı.

Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı ile evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden derslerine devam eden Adnan Menderes Üniversitesi, 2020-2021 Güz Dönemi çevrimiçi ara sınavların tamamladı.

Üniversite kapsamında önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere her seviyede uzaktan eğitim sisteminin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, güz dönemi çevrimiçi ara sınavları hakkında bilgi verdi. Üniversitede 2 bin 381 çevrimiçi sınav gerçekleştiğini aktaran Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Üniversitemiz 2020-2021 Güz Dönemi çevrimiçi ara sınavlarında çok başarılı sonuçlar elde etti. 1711 ders sayısı, yüzde 90.92 katılım oranıyla sınavlarımızı gerçekleştirdik. Aktif öğrenci sayısı 42 bin 614, akademik personel sayısı ise 1540. 482 program, 4 bin 683 ders, 45 birim, 9 bin 081 ders şubesi ile sınavlarımızı gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalının öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından verimli bir şekilde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, 2020-2021 Güz Dönemi ödev istatistiklerini paylaşarak 3 bin 602 ödev verildiğini, ders sayısının ise 2 bin 473 olduğunu belirtti. Ödevlerin yüzde 70,09 oranı ile tesliminin tamamlandığını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimiz ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalını çok kısa sürede verimli bir şekilde kullanmaya başladı. Sisteme entegrasyonları tam olan öğrencilerimiz eğitimlerine aktif bir şekilde devam ediyor" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, "ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı ile Üniversitemiz derslerini aksatmadan, uzaktan eğitim gereksinimlerini nitelikli bir şekilde çözerek gerçekleştiriyor. Üniversitemiz sağlam alt yapısı, kullanıcı dostu portalı, kullanıcılara sağladığı canlı ve mesaj desteği ile öğrencilerimizin nitelikli eğitim alma fırsatlarını önceleyerek, öğretim elemanlarımızın öğrencilerimizle eğitimsel buluşmalarını sekteye uğratmadan eğitim ve öğretimine devam etmektedir" sözleri ile açıklamalarına son verdi. - AYDIN

ADÜ'de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversite, Lisans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de çevrimiçi ara sınavlar tamamlandı - Son Dakika


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