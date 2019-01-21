Adü'de Devir Teslim Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir'in görevi devralması dolayısıyla tören düzenlendi.
ADÜ Atatürk
Kongre Merkezi'ndeki törende, Aldemir, görevi Prof. Dr. Cavit Bircan
'dan devraldı. Bircan, Aldemir'e cübbesini giydirdi.
Aldemir, öncelikli görevlerinin üniversitede teröre müsaade etmemek olacağını söyledi.
Bu konuda taviz vermeyeceklerini anlatan Aldemir, "FETÖ, PKK/PYD, DHKP-C başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün, öğrenciler arasında, akademik camiada, idari kadrolarda üniversitede barınmasına ve yapılanmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. En hassas olduğumuz konu bu." ifadelerini kullandı.
Şehrin tarım, turizm, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri potansiyeli ile jeotermal zenginliğinin farkında olduklarını dile getiren Aldemir, yerli ve milli ekonomi noktasında ülke endüstrisine katkı sunmak için çalışacaklarını vurguladı.
Aldemir, vizyonuyla, misyonuyla, akademik çalışmaları ve kültürel faaliyetleriyle üniversiteyi uluslararası alanda da başarılı kılmak için gayret göstereceklerini kaydetti.
Prof. Dr. Bircan da Aldemir'e başarılar diledi.
Programa, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat
, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim
ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz da katıldı.