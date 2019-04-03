Son Dakika Haberleri: Adü'de Doçentlik Deneme Dersleri Başladı

Adü'de Doçentlik Deneme Dersleri Başladı

29 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.

Adü'de Doçentlik Deneme Dersleri Başladı, System.String[]
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başkanlığında gerçekleşen sunumlara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, dekanlar, görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Meryem Eken, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Onur Yılmaz, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Yalın, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Funda Çondur, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gülnur Taşçı jüri eşliğinde yapılan deneme dersinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı. Törende öğretim üyelerimiz yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade ederek yönetim olarak akademisyenlere ve devam eden projelerine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizi akademik anlamda zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için araştırmaların sayısını arttırarak en iyi kaliteyi yakalamayı hedeflemeliyiz. Ulusal ve uluslararası alanda örnek projelerle üniversitemizin adını en iyi şekilde duyuracak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:14 Kaynak: İHA

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