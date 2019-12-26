ADÜ'de Doğu Türkistan zulmüne dur denildi - Son Dakika
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ADÜ'de Doğu Türkistan zulmüne dur denildi

6 saat önce

Üniversitemiz Türk Dünyası ve Kültürü Araştırma Topluluğu ile Aydın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversite Birimi Tralleis Meydanı'nda Doğu Türkistan'la ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

ADÜ'de Doğu Türkistan zulmüne dur denildi, System.String[]

Üniversitemiz Türk Dünyası ve Kültürü Araştırma Topluluğu ile Aydın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversite Birimi Tralleis Meydanı'nda Doğu Türkistan'la ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.


Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili Aydın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversite Birimi Başkanı Oğuzhan Sönmez, "Dünyanın hiçbir yerinde insanların temel haklardan mahrum bırakılarak, sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların, haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini acilen yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır" dedi. Sönmez, açıklamalarında Üniversitemiz yönetimine, öğrenci topluluklarına ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Açıklamaların ardından Kuran Tilaveti yapıldı. Dualarla, Türk ülkelerinin zulme karşı bir bütün olması temenni edildi. - AYDIN

Doğu Türkistan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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