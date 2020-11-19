ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu - Son Dakika

ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu

19.11.2020 10:56
ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu, System.String[]

Aydın'da, nadir görülen bir organ yetmezliği sendromu ile dünyaya gelen Aydınlı Seyhan ve Yaşar Gülmaya çiftinin kızı Buse bebek, 4 yıl sonra evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın'da, nadir görülen bir organ yetmezliği sendromu ile dünyaya gelen Aydınlı Seyhan ve Yaşar Gülmaya çiftinin kızı Buse bebek, 4 yıl sonra evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 2016 yılında böbrek yetmezliği ile dünyaya gelen ve hastalığı sebebiyle hastanede büyüyen Buse bebek, başarılı geçen böbrek naklinin ardından 4 yıl sonra ilk kez evine kavuşacak. Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilikle geçinen Seyhan ve Yaşar Gülmaya çiftinin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Buse bebek, doğduğu günden bu yana ADÜ'de diyalize bağlı olarak kendisine uygun böbrek bulunmasını bekledi. Babasından alınacak böbrek ile hayata yeniden tutunmak umuduyla Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen uçakla İstanbul'a gönderilen Buse bebek, yapılan testler sonrasında babasının diyabet hastası olduğu ortaya çıkınca tekrar uygun böbrek bulunması için beklemeye başladı.

Kalbinde de delik bulunan minik Buse, organ nakli listesinden gelecek olumlu bir haberi beklemeye başlarken, iyi haber Ankara'dan geldi. Ankara'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki bir vatandaşın organları bağışlanırken, böbreğinin minik Buse ile uyumlu olduğu tespit edildi. Durumu gün geçtikçe kritikleşen Buse bebeğe organ naklinin gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alındı. Alınan özel izin sonrasında Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi tarafından uyumlu olan böbrek Buse bebeğe nakledildi. Başarılı geçen nakilin ardından minik Buse, diyalizden kurtuldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında doğduğu günden bu yana hastanelerde büyüyen minik Buse ise ilk kez evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Gecikseydik, durumu kötüleşecekti"

Minik Buse'ye, Bakanlık onayıyla acilen böbrek nakledildiğini ifade eden Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Buse gibi hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi yapılamayacak duruma gelen hastalarda tek çare böbrek nakli. Biz Buse'nin bu durumunu bir raporla Bakanlığa bildirdik. Bakanlık, komisyon kararı ile Buse'nin acil böbrek nakli olmasına onay verdi. Bekleme listesine girdik ve durumu kritik olduğu için sıra beklemeden çıkan ilk uygun böbrek Buse'ye gönderildi" dedi.

Buse'nin ameliyatının da farklı bir teknikle yapıldığını anlatan Prof. Dr. Dinçkan, "Daha önce karnından çok ameliyat geçirdiği için böbreği karnına koyamazdık. Buse dört yaşında ve dokuz kiloluk bir çocuk. Bu sebeple Buse'nin böbreğini nadiren uygulanan bir metotla ve yetişkinlerde yaptığımız bir teknikle kasıklarını açarak karaciğerinin altına yerleştirdik. Böbreğinin boyutu karaciğeri kadar büyük ama takar takmaz çalışmaya başladı. Diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı. Bir hafta içinde kalp yetmezliğinden kurtuldu. Oksijen ihtiyacı ortadan kalktı. Yatağında oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Birkaç gün daha gecikseydik hayati tehlikesi vardı" dedi. - AYDIN

ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu
ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu
ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu
ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu

Aydınlı, Seyhan, organ, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu - Son Dakika


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