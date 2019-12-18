ADÜ'de düzenlenen panelde paramedikler bir araya geldi - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneğinin (PARHAD) iş birliğiyle düzenlenen 'Hastane Öncesi Acil Tıp Alanındaki Yenilikler' paneli, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.



PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çatak, paramediklerin, karşılaşılan zorlukları bilerek mesleklerini seçmelerini tavsiye ederek, mesleki eğitim ve kalitenin değerli olduğunu bu noktada üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.



Öğrencilerin meslek hayatlarına atılmadan önce mesleki donanımlarını en üst seviyeye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade eden Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, düzenlenen panel sayesinde farklı platformlarda çalışan meslek üyeleriyle ADÜ öğrencilerini tanıştırma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu söyledi.



Paramediklerin çalışma koşullarının günden güne iyileştiğini ve bu alanda yapılan düzenlemelerle gelecek dönemlerde koşulların daha da iyileşeceğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, "Mesleğiniz hayati önem taşıyan bir meslek. Ambulansta yapılan müdahale hayat kurtarabiliyor. İlk tanıyı hekimler, paramedikler sayesinde koyabiliyor" sözleriyle paramediklerin önemine işaret etti.



Açılış konuşmalarının ardından gösterilen 112 Acil Tanıtım Filmi 'Yaşama Yol Ver' adlı mini belgesel izleyicilerin beğenisini toplarken, yaz stajında bulundukları kurumlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren öğrencilere Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek tarafından teşekkür belgeleri verildi.



ADÜ Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Selçuk Eren Çanakçı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Çanakçı, özverili çalışmalarından dolayı paramediklere teşekkür ederek, hastane öncesindeki acil tıp müdahalelerinde multidisipliner diyaloğun gerekli olduğuna dikkat çekti.



Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. İsmet Çelebi, "Paramedik Mesleğinde İhtisaslaşma" konulu sunumunda meslekte uzmanlaşmanın önemine dikkat çekerken, "Paramedik Türk Taktik Tıp Timi" tanıtımını yapan Bedir İslam Güler ise ilk ve taktik acil yardımın önemine vurgu yaparak turnike eğitimlerinden örnekler sundu. Panelin son konuşmacısı Paramedik Harun Özkan "Yeni Nesil Ambulanslar ve Yurt Dışı Örnekleri" konulu sunumunda, acil tıp müdahalelerinde yurt dışından örnekler vererek bu konuda gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen çalışmaları takip ettiklerini belirtti.



Etkinlik sonunda panelistlere teşekkür belgeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek tarafından verildi. - AYDIN