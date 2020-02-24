ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı - Son Dakika

ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından ADÜ Fıtık Günü kapsamında canlı ameliyatlar gerçekleştirildi.

ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından ADÜ Fıtık Günü kapsamında canlı ameliyatlar gerçekleştirildi.


Öğretim Üyeleri Bloğu Toplantı Salonu'nda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran'ın açılışını yaptığı toplantıya, çevre illerden gelen öğretim üyeleri ve asistanlar katıldı.


İlk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer'in yaptığı toplantıda, Op. Dr. Haldun Kar 'Yama Kullanmadan kompartmanlara ayırma yöntemi ile insizyonel hemi tamiri' hakkında videolu sunum yaptı. Prof. Dr. Sinan Ersin ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çevikel'in ikinci oturumun başkanlığını yaptığı toplantıda; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Cengiz, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Aydın Devlet Hastanesi Genel Cerrahiden Op. Dr. Erkan Karacan'dan oluşan ekiple canlı ameliyat gerçekleşti.


Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aras Emre Canda ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hedef Özgün'ün üçüncü oturumun başkanlığını yaptığı toplantıda; Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer, Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz Arş. Gör. Murat Demir'den oluşan ekiple canlı ameliyat gerçekleşti. - AYDIN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'de 'Fıtık Günü' kapsamında canlı ameliyatlar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]