ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü - Son Dakika

ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü.

ADÜ'de İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) İdlib şehitleri hayrına lokma döküldü.


İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimiz için ADÜ Merkez Kampüsü'nde lokma hayrı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğine kasteden durumlar karşısında ülke olarak birbirimizle kenetlenmemiz gerektiğini vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelemizin devamlılığı için önemli olan kardeşliğimizi ve birliğimizi sağlam tutmaktır" dedi.


ADÜ personel ve öğrencilerinin ilgi gösterdiği lokma hayrında, şehitler rahmetle anıldı - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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