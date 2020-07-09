ADÜ'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

ADÜ'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle rektörlük protokol girişinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle rektörlük protokol girişinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Kan bağışına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile akademik ve idari personel katıldı.


Kan bağışına öncülük eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz kan bağışı etkinlikleri bizim için bir gurur meselesidir. Üniversitemiz personeli ve öğrencileri çok duyarlılar. Kan bağışı, başka hayatlara destek olmak bizi bir arada tutan değerlerden bir tanesi. Kurumumuzun kapısı, her zaman Kızılay'a açıktır" sözleri ile Kızılay ile iş birliğini önemsediğini vurguladı.


ADÜ ailesinin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilçeler dahil tüm birimleriyle yaklaşık 5 bin civarı kan bağışı gerçekleştirdiğini belirten Rektör Aldemir, "Bugünün öğrencileri, yarının yetişkinlerinin kan bağışı alışkanlığını kazanması ayrıca büyük önem taşıyor" dedi.


"ADÜ ailesi kan bağışları ile örnek oluyor"


Pandemi döneminde kan stoklarının azalmasıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kan bağışı çağrısında bulunduklarını belirten Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çağrımıza yanıt vererek duyarlı bir davranış örneği sergiledi. Ayrıca ADÜ, 2006 yılında gönüllü kan bağışları ile bize ilk destek olan Üniversitemiz. Duyarlı davranışlarından dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başta olmak üzere tüm personel ve öğrencilere teşekkür ederim" diye konuştu. Ayrıca Dr. Şenol 18-65 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri kan bağışına davet etti.


Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, ADÜ'de gerçekleştirilen kan bağışları için teşekkür ederek Rektör Aldemir'e altın madalya ve plaket takdiminde bulundu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Kızılay, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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