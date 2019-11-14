Son Dakika Haberleri: ADÜ'de "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri
Son Dakika Güncel ADÜ'de 'Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi' semineri - Son Dakika

ADÜ'de "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri gerçekleşti.

ADÜ'de

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri gerçekleşti.

Üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kişisel verilerin korunmasının hukuki sorumluluklarından olduğunu ve gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Kişinin, kişiliğin, şahsiyetin korunması ve geliştirilmesinin en temel önceliklerinden olduğuna dikkati çeken Aldemir, öğrencileri korumanın da kendilerinin görevi olduğunu ifade etti.

"Öğrenci rektör danışma kurulu" kuracağına dikkati çeken Aldemir, şöyle devam etti:

"Her sınıftan öğrencilerle yakın teması olan, sosyal medyayı kullanabilen, sosyal olma özelliklerine sahip bir erkek bir bayan olmak üzere öğrencileri saptayacağız. Ben, bu öğrencilerle her ay mutlaka toplantı yapacağım ve onların görüşlerini alacağım."

Önümüzdeki yıl 6 bin 500 kişilik bir öğrenci yurdunun üniversiteye kazandırılmasının gayreti içinde olduklarını vurgulayan Aldemir, "Konuyla ilgili Bakanlık yetkilileri ile görüşme halindeyim. Bakan beyin talimatları ile yüzde yüze yakın mutabakat içerisindeyiz. Hedefimiz kampüsümüzü öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sosyal hayatlarını yaşayabilecekleri bir yaşam alanı haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Avukat Onur Özdiker ve bilişim güvenliği uzmanı Kamil Burlu kişisel verilerin korunmasına ilişkin seminer verdi.

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Rektör, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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