ADÜ'de proje eğitim çalıştayları devam ediyor - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanlarının projeler içerisinde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla düzenlenen proje eğitim çalıştayları Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Çalıştay ekibinde, Prof. Dr. Mesut Kırmacı, Prof. Dr. Hatice Özenoğlu, Prof. Dr. Hilal Aktamış ve Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir yer aldı. Çalıştaya, 6 farklı birimden 22 kişi katıldı.

Tübitak 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinin anlatıldığı çalıştayda, katılımcılar aktif olarak yazımı devam eden proje örnekleriyle proje yazım sürecini yakından takip ederek, karşılaşabilecekleri sorunlar ve planlama aşamalarındaki detayları uzmanlara sorma imkanı buldu.

Çalıştay sonucunda toplamda 9 projenin aktif olarak yazımı gerçekleşti. Yakın zamanda tamamlanacak projeler, çalıştay ekibi tarafından son kontrolleri yapılarak başvuruya hazır hale getirilecek. Çalışma ile bu çağrıdan başvuru sayısındaki artışa paralel olarak, desteklenecek proje sayısının arttırılması hedefleniyor.

ADÜ'den çıkacak projelerin artması amacıyla başlanan eğitim çalıştayları uygun tarihler belirlenerek 1002 (Hızlı destek programı), 1001 (Bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri), uluslararası ikili işbirliği projeleri, Avrupa Birliği ve Tarımsal Araştırma Projeleri konularında tüm gün bir proje olacak şekilde konusunda uzman araştırmacıların katılımıyla devam edecek. - AYDIN