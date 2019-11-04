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Son Dakika Güncel ADÜ'de psikoloji seminerleri başladı

ADÜ'de psikoloji seminerleri başladı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından "Cuma Seminerleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde gerçekleşti.

ADÜ'de psikoloji seminerleri başladı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından "Cuma Seminerleri" kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde gerçekleşti.


Seminere, öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacer Harlak, Prof. Dr. Ferhan Dereboy, Prof. Dr. Çiğdem Dereboy, Dr. Öğr. Üyesi Cennet Şafak Öztürk ve bölüm öğretim elemanları ile klinik psikoloji lisansüstü öğrencileri katıldı.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet Taha Eser ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aksu'nun konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, psikoloji alanında yapılan çalışmaların analizinde kullanılan bir istatistik programı olan "R" programı hakkında bilgiler verilirken "R" programının, son zamanlarda istatistiksel analizlerde tercih edilmeye başlanan ücretsiz ve kullanıcı dostu bir istatistik programı olduğu belirtildi.


ADÜ Psikoloji Bölümü tarafından hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin nitelikli seminerlerle buluşması amacıyla düzenlenen Cuma Seminerleri, alanında uzman kişiler öğrencileri buluşturmaya devam edecek. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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