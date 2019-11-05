ADÜ'de Radyoloji Günü etkinliği gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Radyoloji Günü Etkinliği, Söke Amerikan Kültür Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleşti.



Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan Pekince açılış konuşmasında bu tür etkinliklerin; öğrencilerin meslekleri ile ilgili farkındalıklarını arttıracağını ve onları çalışma hayatına hazırlamada büyük rol oynayacağını belirtti. Aynı zamanda Pekince, öğrencilerin birer sağlık profesyoneli olmadan önce meslek bilinci kazanmalarında yapılan etkinliklerin katkı sağlayacağını vurguladı.



Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır 'Beyin Görüntülemede İleri Teknoloji Kullanımı' konulu sunumunda, eski ve yeni radyolojik cihazların avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu örneklerle vurguladı. Radyolojide kullanılan cihazların her zaman hasta yararı gözetilerek kullanılmasının önemine değinen Dayanır, öğrencilere beyin görüntülemede ileri teknolojik cihazlar konusunda bilgilendirme yaptı.



Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - AYDIN