ADÜ'de 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim Semineri' düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim Semineri' düzenlendi - Son Dakika

ADÜ'de 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim Semineri' düzenlendi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) iş birliğinde Bioxin Teknoloji ve Armada Yazılım firmaları tarafından Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler' konulu eğitim semineri düzenlendi.

ADÜ'de 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler Eğitim Semineri' düzenlendi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) iş birliğinde Bioxin Teknoloji ve Armada Yazılım firmaları tarafından Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda 'Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler' konulu eğitim semineri düzenlendi.


Seminere, akademik personel, öğrenciler ve özel sektör temsilcileri katıldı. Bilgisayar destekli tasarım programlarının makine, elektrik, tasarım mühendisliği gibi birçok alanda ne düzeyde kullanıldığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde, öğrenciler 3D baskı teknolojileri ile baskı alma ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile uygulamalarda bulunma fırsatını deneyimlediler. Türkiye'deki tek karbon fiber malzeme basma özelliğine sahip 3D baskı makinası ve genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamaları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. SolidWorks 2020 yeniliklerinin tanıtımıyla başlayan seminer; sanal gerçeklik uygulamaları, müşteri deneyimleri ve marka temsilcilerinin sunumları ile devam etti. Seminer sonunda düzenlenen yarışmada Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrfan Yavuzbaş, iş istasyonu kazandı.


SolidWorks Türkiye Ülke Teknik Müdürü Refik Demirci'nin de, katıldığı seminerde Demirci, eğitim sektöründe yakın gelecekte herkesi bekleyen teknolojik rönesanslar olduğunu ifade etti. Gelecek CAD teknolojilerinin masaüstü platformlardan uzaklaşıp yerini bulut sistemine (internet üzerinde çalışan) entegre yazılımlara bırakacağını belirten Demirci, Dassault System SolidWorks Türkiye ekibi olarak öncelikli hedeflerinin bu sistemin ülkemizde eğitim ayağının tamamlanması olduğunu vurguladı. Demirci, "Üniversitelerde verilen CAD/CAM eğitimlerinin, Start-up firmaları, küçük ve orta ölçekli firmaların konsept tasarım fazlarında bulut teknolojilerine adapte olması gerekiyor. Böylece daha az donanım gereksinimleri ile daha hızlı tasarım ve üretim yapılabilecek" dedi.


Seminere katkıda bulunan Bioxin Teknoloji ve Armada Yazılım yöneticilerine ADÜSEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nermin Koruklu'nun teşekkür belgelerini vermesinin ardından eğitim semineri sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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