ADÜ'de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

ADÜ'de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.


Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun açılış konuşmasından sonra, TKDK Aydın İl Koordinatörlüğünde görevli Uzmanlar Mesut Dur ve İbrahim Öztürk tarafından, Ziraat Mühendisi adayı öğrencilere TKDK'nın işlevi, tarım alanında yapılan destek ve hibelerin kapsamı, danışmanlık ve proje hazırlama konularında geniş bilgiler aktarıldı.


Toplantı, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sorularının uzmanlar tarafından cevaplanması ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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