Adü'de Türk Sanat Müziği Konseri
2 saat önce
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Atatürk
Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.
ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir'in şefliğini üstlendiği konsere, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay
, akademik ve idari personelimizin yanı sıra, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Türk Sanat Musikisine ait birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği konserde, dinleyicilerin de eserlere eşlik etmesiyle eğlenceli dakikalar yaşandı.
Konser, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay
'ın Koro Şefi Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir'e teşekkür belgesi vermesinin ardından renkli görüntülerle sona erdi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:37 Kaynak: İHA
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