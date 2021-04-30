ADÜ'de 'Türkiye' de İç Mimarlık Mesleği' semineri gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Türkiye' de İç Mimarlık Mesleği' adlı seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Karacasu Memnune İnci MYO Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilerinin yanı sıra farklı okullarda öğrenim gören birçok öğrenci katıldı. İç Mimar ve Çevre Tasarımcı Cengiz Durmuş' un sunum yaptığı, Öğr. Gör. Ömer Koyuncu' nun moderatörlüğünü üstlendiği seminerde, iç mimarlık mesleğinin güncel durumu, mesleğe kamunun bakışı, iç mimarlık mesleği ile farklı disiplinlerin bağlantıları, sektörde yaşanan problemler ve bu problemlerin aşılmasını sağlayacak çözüm yolları ele alındı. - AYDIN