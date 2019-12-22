ADÜ'de uluslararası akademik dergilerde yayın yapmak anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de uluslararası akademik dergilerde yayın yapmak anlatıldı - Son Dakika

ADÜ'de uluslararası akademik dergilerde yayın yapmak anlatıldı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Anadolu Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda tarihinde "Wiley Yazar Seminerleri Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak: Adım Adım Bir Rehber" semineri verildi.

ADÜ'de uluslararası akademik dergilerde yayın yapmak anlatıldı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Anadolu Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda tarihinde "Wiley Yazar Seminerleri Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak: Adım Adım Bir Rehber" semineri verildi.


Wiley Yayınevi Eğitim Sorumlusu Duygu Paçalı tarafından verilen seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Bilimsel dergilerde makale yazma konusunun tartışıldığı seminerde, Eğitim Sorumlusu Paçalı, katılımcılara; 'Neden yayın yapılır? Makale yazma, sunum ve hakem değerlendirmesi, basım aşaması ve telif hakları' gibi konularda bilgiler verdi.


Paçalı, seminerde Üniversitemizin oldukça iyi bir Wiley kullanıcı kitlesine sahip olduğunu belirtti. Wiley ile 1997'den beri 160'dan fazla dergiye tam metin olarak erişilebiliyor.


Makale yazmaya yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek isteyenlere hitap eden etkinlikte iyi bir makale nasıl olur, bir makalenin yayınlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verildi.


Seminer sonunda öğretim üyeleri makale yayını ile ilgili kendi deneyim ve sorunlarını paylaştılar. Katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla biten etkinliğe öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.


Araştırmacılar eğitim sunusuna https://kutuphane.adu.edu.tr/webfolders/BilimselMakaleYazimi.pdf adresinden ulaşabilirler. - AYDIN

Anadolu Üniversitesi, Adnan Menderes, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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