ADÜ'de 'Üniversitede 1 Gün' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de 'Üniversitede 1 Gün' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

ADÜ'de 'Üniversitede 1 Gün' iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen 'Üniversitede 1 Gün' isimli eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

ADÜ'de 'Üniversitede 1 Gün' iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen 'Üniversitede 1 Gün' isimli eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol törenine, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine MYO Müdürü Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Çine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ ve Çine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir katıldı.


Protokol ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin üniversiteyi tanıyarak kariyer hedefi belirlemelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Çine MYO Müdürü Doç. Dr. Serkan Bakırcı, "Eğitimde iş birliği yaparak, resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarına olanak sağlamayı, meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması, ortak aklın verilerinden yararlanılması iş birliği protokolünün hedefleri arasında yer alıyor" dedi.


Eğitimde kaliteyi arttırmak için diğer kurumlarla da ortak çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Çine MYO yetkilileri, protokol kapsamında problemlerin tespitine, öncelikli çalışma alanlarının belirlenerek, muhtemel çözümlemelere yönelik planların yapılmasına öncelik verileceğini bildirdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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